وظائف شاغرة : وظائف خالية بمجموعة شركات العربي لجميع المؤهلات

تعلن مجموعة شركات العربي ببنى سويف عن حاجتها إلي شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، من فنيين ومهندسين وعمال، برواتب مجزية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف مجموعة شركات العربي

مطلوب فني إنتاج، ويشترط مؤهل متوسط أو فوق متوسط صناعي، وان لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب فنيني تجميع، مؤهلات متوسطة أو فوق متوسطة. مطلوب فنيين صيانة، و يشترط مؤهل متوسط صناعي أو فوق متوسط صناعي. مطلوب مهندسين صيانة، ويشترط بكالوريوس هندسة قسم كهرباء، ويجيد اللغة الانجليزية. مطلوب مهندسين إنتاج ، ويشترط للمتقدم أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا، ولا يشترط الخبرة، وأن يجيد اللغة الانجليزية. مطلوب مهندسين جودة، بكالوريوس هندسة قسم كهربا أو ميكانيكا أو ميكاترونكس، يجيد اللغة الانجليزية. مطلوب عمال مخزن، مؤهل محو أمية أو ابتدائية أو إعدادية. مطلوب عمال خدمات، مؤهل محو أمية أو ابتدائية أو إعداديه. مطلوب عمال إنتاج، محو أمية أو ابتدائية او إعدادية، وان لا يزيد السن عن 30 سنة.

وظائف آخري:

شروط وطرق التقدم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 30 سنة، ولا يشترط الخبرة، والموقف من الخدمة العسكرية، وللراغبين يرجى ملئ استمارة الوظائف بالرابط التالي “وظائف مجموعة شركات العربي” ثم الحضور إلى العنوان التالي” مركز شباب العبور – كورنيش النيل – بنى سويف” يوم الأحد الموافق 15/11/2020.