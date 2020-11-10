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#وظائف فنية شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال
للرجال والنساء من حمَلة شهادة الدبلوم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية” في محافظة الجبيل الصناعية.
تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني الدعم الفني (عدد 3 وظائف للجنسين): شهادة الدبلوم في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو أي مجال ذي الصلة.
– فني كابلات الشبكة (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصصات: (إلكترونيات، أو شبكات).
التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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