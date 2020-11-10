وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية في 3 مدن

2020-11-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدخل بيانات (الرياض).

– مساعد مكتب (الرياض).

– أخصائي إدارة جودة ثاني (الرياض).

– أخصائي المهارات الإكلينيكية ثاني (الرياض).

Advertisements

– سائق (للرجال/ الرياض).

– أمين مختبر/ العلاج المهني (للنساء/ جدة).

– أمين مختبر/ العلاج التنفسي (للنساء/ جدة).

– مساعد أبحاث (الأحساء).

– منسق أبحاث ثالث (للنساء/ الأحساء).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 ربيع الأول 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 8 ربيع الآخر 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).



