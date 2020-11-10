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2020-11-10 #وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – كاتب جناح (عدد 3 وظائف/ الرياض). – مساعد رعاية مرضى (الرياض). – مدير إدارة الحالات (الرياض). – محلل جودة نوعية (الرياض). Advertisements – مساعد عيادة أول (الرياض). – مساعد ثاني طب أسنان (الرياض). – كبير مشرفين الأمن المناوبين (جدة). – ممرض أول (جدة). – استشاري عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس (جدة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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