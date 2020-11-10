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#وظائف شاغرة للجنسين بشركة الكفاح القابضة في 4 مدن
للرجال والنساء من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الدمام، وحائل، وجازان، والأحساء.
تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس مراقبة التكاليف (الدمام).
– أخصائي تطوير المنظمة (للنساء/ الدمام).
– موظف مبيعات (حائل).
– مدير التدريب (الدمام).
– مدير الصيانة (الدمام).
– ممرض صحة مهنية (عدد وظيفتين/ (جازان).
– مهندس مراقبة الجودة (حائل).
التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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