وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع نيوم

2020-11-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المباني المستدامة: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاستدامة، أو التخطيط البيئي، أو الهندسة في البيئة المبنية).

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– مدير إدارة التطوير/ تصميم الأصول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، اقتصاديات البناء، العقارات، إدارة الأعمال، الإدارة).

– أخصائي حماية البحار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم البيئة البحرية، أو إدارة الموارد الطبيعية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– أخصائي أول التكامل وتخطيط المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الهندسة المعمارية)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).



