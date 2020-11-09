وظائف هندسية شاغرة لدى شركة معادن

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “شركة معادن للأسمدة” في محافظة رأس الخير.

وأوضحت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:

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– مخطط صيانة.

– مشرف الصيانة المركزية.

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقع شركة من خلال الرابط التالي ( هنا ).



