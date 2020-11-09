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2020-11-09 30 وظيفة شاغرة لدى الجمارك السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الجمارك السعودية عن توفر (30) وظيفة تقنية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير مع توفر الخبرة، بالمسميات التالية: مهندس أول هيكلية تشغيل أنظمة – البنية التحتية . مهندس أول هيكلية امن شبكات وأنظمة – البنية التحتية . مشرف مراكز البيانات – البنية التحتية . مشرف قواعد البيانات – البنية التحتية . مشرف خوادم أول – البنية التحتية . مشرف امن معلومات – البنية التحتية . مشرف أول أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية . مشرف أول الدليل وإدارة الوصول – البنية التحتية . مدير إدارة أول تشغيل البنية التحتية . مدير إدارة أول أنظمة البنية التحتية . محلل قواعد بيانات أول – البنية التحتية . محلل تشغيل أنظمة أول – البنية التحتية . محلل اتصالات أول – البنية التحتية . كبير أخصائيين حوسبة افتراضية – البنية التحتية . كبير أخصائيين خوادم – البنية التحتية . كبير أخصائيين تشغيل أنظمة – البنية التحتية . كبير أخصائيين إدارة مراكز البيانات – البنية التحتية . كبير أخصائيين إدارة الوصول – البنية التحتية . كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية . كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية . كبير أخصائي أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي – البنية التحتية . رئيس قسم أول خوادم – البنية التحتية . رئيس قسم أول حوسبة المستخدم – البنية التحتية . رئيس قسم أول أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي – البنية التحتية . رئيس قسم أول الاتصالات – البنية التحتية . رئيس قسم أول إدارة الهوية – البنية التحتية . رئيس قسم أول أنظمة وإشراف قواعد البيانات – البنية التحتية . أمين سر . أخصائي أول إدارة الاحتياج التقني . مساعد إداري – البنية التحتية . وأضافت الجمارك السعودية أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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