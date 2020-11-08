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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي بالهيئة الملكية في محافظة العلا.
تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– حارس/ منسق الطبيعة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطبيعة، أو الحفظ، أو إدارة السياحة، أو إدارة الموقع).
– مساعد مختبر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، أو كيمياء حيوية، أو فيزياء حيوية، أو تكنولوجيا حيوية)، أو المجالات ذات الصلة.
التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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