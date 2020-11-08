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#وظائف إدارية شاغرة في شركة سيمينس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:
وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير تطوير الأعمال.
– مدير منطقة التشخيص المخبري.
التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:
وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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