وظائف نسائية شاغرة في شركة بن زقر كورو

2020-11-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “مدير الموارد البشرية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

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شروط وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



