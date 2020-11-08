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#وظائف نسائية شاغرة في شركة بن زقر كورو
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “مدير الموارد البشرية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
شروط وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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