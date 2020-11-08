وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

2020-11-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفّر وظائف شاغرة إدارية وصحية وأكاديمية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفرع الجامعة في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب مخزون (الرياض).

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– مشرف خدمات معمل الأسنان (الرياض).

– مشرف الإمدادات المعقمة الإدارة المركزية (الرياض).

– أستاذ مساعد تمريض (للنساء/ الأحساء).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 22 ربيع الأول 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 7 ربيع الثاني 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

