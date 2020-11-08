- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفّر وظائف شاغرة إدارية وصحية وأكاديمية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفرع الجامعة في محافظة الأحساء.
تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مراقب مخزون (الرياض).
– مشرف خدمات معمل الأسنان (الرياض).
– مشرف الإمدادات المعقمة الإدارة المركزية (الرياض).
– أستاذ مساعد تمريض (للنساء/ الأحساء).
التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 22 ربيع الأول 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 7 ربيع الثاني 1442هـ.
ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.