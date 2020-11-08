وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة الراشد في 3 مدن

2020-11-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مبيعات (الخبر).

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– مهندس مبيعات (جدة).

– مهندس شبكات (الدمام).

– مشرف الأمن (الدمام).

– مفتش السلامة (الخبر).

التقديم على وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

