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#وظائف إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي المرافق والخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة عامة، إدارة مالية)، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي إدارة الأنظمة واللوائح: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (قانون، أنظمة، حقوق)، ويفضل شهادة الماجستير.
التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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