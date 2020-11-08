19 وظيفة شاغرة لدى بنك البلاد

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن بنك البلاد اليوم الأحد عن 19 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في فروع البنك في مدن المملكة.

وأوضحت إدارة البنك الوظائف المطلوبة في التخصصات التالية : إدارة، المالية، إعلام، الهندسة، التسويق، المبيعات، المحاسبة، علوم الحاسب، العلاقات العامة، تقنية المعلومات.

وأضاف بنك البلاد أنه يمكن التقدم عبر التسجيل في بوابة التوظيف ثم عرض الوظائف ثم اختيار المسمى الوظيفي المطلوب والضغط على “تقديم”، وذلك من خلال الرابط التالي من هنـا.

