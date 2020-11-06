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#وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “شركة معادن للأسمدة” في محافظة رأس الخير.
تفاصيل وظائف شركة معادن:
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مخطط صيانة.
– مشرف الصيانة المركزية.
التقديم على وظائف شركة معادن:
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقع شركة معادن الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2020م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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