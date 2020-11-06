وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

2020-11-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول أعمال تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.

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– أخصائي أول مركز البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر).

– رئيس قسم المبيعات والتفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي ثانٍ الكهرباء/ الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



