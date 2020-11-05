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2020-11-05 #وظائف إدارية وصحية شاغرة في شركة تطوير التعليم متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مركز الأمير سلطان الروابي في مدينة الرياض. تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة: وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى: – منسق إداري: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات إدارية. – أخصائي علاج أمراض النطق والتخاطب: شهادة البكالوريوس في تخصص علاج النطق والتخاطب. – أخصائي علاج وظيفي: شهادة البكالوريوس في تخصص العلاج الوظيفي. – أخصائي سمعيات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة. التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة: وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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