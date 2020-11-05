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#وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن:
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– طبيب نائب التخدير: شهادة الماجستير فأعلى في تخصص التخدير.
– مساعد إداري أول (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المستشفيات، أو الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.
التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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