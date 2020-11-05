وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نادك

2020-11-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

Advertisements

– مدير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو المحاسبة، أو المالية، أو إدارة الأعمال).

– مدير اكتساب المواهب (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

