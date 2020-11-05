وظائف إدارية شاغرة في كلية محمد بن سلمان للإدارة

2020-11-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”، عبر موقعها الإلكتروني، وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “رئيس مكتب التوظيف”؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

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شروط وظائف كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال:

وأبرزت إدارة الكلية، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة درجة الماجستير في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال:

وأوضحت إدارة الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

