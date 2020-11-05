شكرا لقرائتكم #وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية روماتيزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-05 #وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية روماتيزم متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت ‏‏‏‏الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم “CARD”، عن توفّر وظائف نسائية شاغرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجمعية في مدينة الدمام. تفاصيل وظائف الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم: وبيّنت الجمعية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: – باحثة اجتماعية: شهادة البكالوريوس في تخصص علم اجتماع أو خدمة اجتماعية. – أخصائية تنميّة موارد مالية: مؤهل جامعي في تخصص ذي الصلة. Advertisements شروط وظائف الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم: – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. – أن تكون المتقدمة من سكان مدن (الدمام، الخبر، الظهران). – وجود خبرات سابقة. – إجادة استخدام الحاسب الآلي (برامج أوفيس). طريقة التقديم على وظائف الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم: وأوضحت الجمعية، أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر، داعية الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected]).



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية روماتيزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.