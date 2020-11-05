وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية

2020-11-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للخريجين والخريجات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتير طبي (للجنسين).

– ممثل خدمة عملاء (للنساء).

– ممرض/ وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (للجنسين).

– فني صيدلة (للجنسين).

التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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