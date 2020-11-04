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#وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي
للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي حديثي الولادة.
– طبيب عام/ الرعاية الأولية.
– طبيب عام/ أطفال.
– مساعد منسق برنامج تعزيز الصحة.
– مدرب تمريض.
– طبيب جراحة التجميل.
– منسق الحالة/ رعاية المرضى المنومين.
التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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