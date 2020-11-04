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#وظائف صحية شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة
في عدد من التخصصات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول غدد صماء.
– استشاري العلاج النفسي.
– طبيب نائب الطب النفسي.
– أخصائي الطب النفسي.
– استشاري الطب الطبيعي والتأهيل (عدد 4 وظائف).
– طبيب عام.
– طبيب مقيم.
– طبيب نائب وحدة العناية المركزة (عدد 3 وظائف).
– استشاري جراحة المخ والأعصاب (عدد وظيفتين).
– طبيب نائب أمراض الرئة.
– استشاري الرعاية التلطيفية.
– استشاري المخ والأعصاب التداخلية.
التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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