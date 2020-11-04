وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي القابضة

2020-11-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التواصل المؤسسي والتسويق (للسعوديين/ الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مشرف إدارة المرافق (جدة): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المرافق، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 5 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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