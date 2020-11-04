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#وظائف إدارية شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي بالهيئة الملكية في محافظة العلا.
تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير عمليات الفنادق والمنتجعات: شهادة البكالوريوس في تخصص الفندقة والسياحية، أو ما يعادلها.
– مستشار إنتاج الأحداث: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تطوير الأعمال، التسويق، إدارة الأحداث)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي التسويق والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– حارس/ منسق التراث: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة السياحة، أو إدارة التراث الثقافي، أو إدارة الموقع).
التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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