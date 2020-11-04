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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة المراعي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة المراعي:
وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي الخدمات اللوجستية: شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة الهندسية.
– مدير فريق أول/ الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو المحاسبة، أو الموارد البشرية، أو علوم الكمبيوتر).
التقديم على وظائف شركة المراعي:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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