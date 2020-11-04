وظائف إدارية شاغرة في شركة محركات الطائرات

2020-11-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة- المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة والإصلاح الشامل للمحركات بالمنطقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “أخصائي تخطيط موارد”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة محركات الطائرات:

وبينت شركة محركات الطائرات، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة محركات الطائرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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