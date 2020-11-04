وظائف قيادية شاغرة لدى هيئة الإحصاء

2020-11-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الماجستير والبكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير عام الإعلام والوعي الإحصائي: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو الإعلام).

– مدير عام الشراكات ودعم العملاء: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الإدارة.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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