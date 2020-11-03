وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2020-11-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري طب الأطفال/ أمراض الكلى.

– استشاري أمراض القلب (عدد وظيفتين).

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– استشاري طب الأطفال/ أمراض القلب.

– استشاري أمراض الجهاز الهضمي للأطفال.

– استشاري طوارئ/ طب الأطفال (عدد 4 وظائف).

التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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