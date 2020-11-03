وظائف إدارية وبحثية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

2020-11-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وبحثية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل رسومات أول.

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– عالم أبحاث (عدد 3 وظائف).

– باحث ما بعد الدكتوراه (عدد 6 وظائف).

– عالم أبحاث مشارك.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 ربيع الأول 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 1 ربيع الثاني 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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