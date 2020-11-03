وظائف صحية شاغرة للجنسين في جامعة الأمير سطام

2020-11-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمستشفى الجامعي بمحافظة الخرج.

تفاصيل وظائف جامعة الأمير سطام:

وبيّنت جامعة الأمير سطام أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

طبيب استشاري (للجنسين).

– طبيب نائب (للجنسين).

– طبيب مقيم (للجنسين).

– طبيب مقيم أسنان (للجنسين).

– صيدلي استشاري (للجنسين).

– صيدلي أول (للجنسين).

– صيدلي (للجنسين).

– أخصائي استشاري/ ممرضين وممرضات (للجنسين).

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– أخصائي أول أشعة (للجنسين).

– أخصائي تمريض (للنساء).

– أخصائي مكافحة عدوى (للجنسين).

– أخصائي تخطيط مخ وأعصاب (للجنسين).

– أخصائي علاج طبيعي (للرجال).

– أخصائي أشعة (للنساء).

– فني تعقيم مركزي/ تعقيم طبي (للجنسين).

– فني مساعد طبيب أسنان (للجنسين).

– فني تركيب أسنان (للجنسين).

التقديم على وظائف جامعة الأمير سطام:

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف بعمادة الموارد البشرية بالجامعة (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 22 ربيع الأول 1442هـ؛ والتقديم مستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 26 ربيع الأول 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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