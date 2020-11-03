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شركة بنده تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من نجران، وجدة، وعنيزة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مصفف أرفف متجر (نجران)، مسؤول البيانات الرئيسية (عدد وظيفتين للسعوديين/ جدة)، خباز متجر/ هايبر بنده (جدة)، كاشير/ هايبر بنده (للسعوديين/ عنيزة).
وأوضحت شركة بنده أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويستمر حتى تاريخ 1 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي من (هنا).
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