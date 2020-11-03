وظائف شاغرة : وظائف خالية بالمدارس المصرية اليابانية بالشرقية

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن حاجتها إلي شغل عدد 24 فرصة عمل وذلك من السادة العاملين على مستوى مديرية التربية والتعليم بالشرقية، مما يتوفر بهم المهارات الفنية والمهنية اللازمة لتطبيق أنشطة التوكانسو بالمدارس المصرية اليابانية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف.

الشروط المطلوبة لوظائف المدارس المصرية اليابانية

أن لا يزيد السن عن 45 سنة. أن لا يوجد عجز في مادة التخصص. التفرغ لمدة يومين أو ثلاثة أسبوعيا للعمل بمدارس المصرية اليابانية. أن يكون على استعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية بالمحافظات المجاورة. القدرة المهنية والفنية للقيام بالمهام المطلوبة.

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المستندات المطلوبة لوظائف المدارس المصرية اليابانية

صحيفة حالة إلكترونية حديثة. صورة بطاقة الرقم القومي. صورة من المؤهلات والدرجات العلمية. تقديم إفادة بعدم وجود عجز في مادة التخصص. صور من الدورات التدريبية. تقديم ثلاث نسخ من السيرة الذاتية موضح بهم أرقام الهاتف. تقديم افاده من الشئون القانونية بعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.

طرق التقدم للوظائف

للراغبين يرجى تقديم الطلبات شخصيا باليد، بمكتب مدير عام التنظيم العام بالمديرية، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 3/11/2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2020.