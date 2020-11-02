وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بشركة السيف القابضة

2020-11-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول جودة الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).

– مشرف الخدمات (الرياض).

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– فني كهربائي (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مشرف الإسكان (الرياض).

– مدير مكتب المشروع (تبوك).

التقديم على وظائف شركة السيف القابضة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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