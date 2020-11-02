وظائف صحية شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية

2020-11-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي الأشعة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأشعة السينية العامة أو التشخيصية، الموجات فوق الصوتية، العلاج الإشعاعي).

– مساعد طبيب أسنان: شهادة الدبلوم في تخصص مساعدة طب الأسنان.

التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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