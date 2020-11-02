وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مصفاة ساسرف

2020-11-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وبيّنت شركة ساسرف أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس سلامة أول: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة السلامة، أو ما يعادلها.

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– استشاري موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

– مدير الخدمات العامة: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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