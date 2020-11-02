وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الجمارك السعودية

2020-11-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك “الجمارك السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أول هيكلية شبكات/ البنية التحتية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

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– مهندس أول هيكلية اتصالات/ البنية التحتية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار/ المكتب التنفيذي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– أخصائي أول إدارة الاحتياج التقني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الحاسب الآلي، أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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