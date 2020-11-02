وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد

2020-11-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب عام (عدد وظيفتين/ الرياض، وجدة): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

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– مهندس شبكات (الدمام): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

– فني دعم أول (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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