وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة تنظيم الكهرباء

2020-11-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج:

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل شبكات.

– باحث محاسبي.

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– محلل قانوني.

– اختصاصي موارد بشرية.

– اختصاصي بيانات.

التقديم على وظائف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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