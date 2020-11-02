وظائف إدارية شاغرة بشركة السعودية للتموين

2020-11-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مراقب الجودة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص سلامة الأغذية، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد مدير اكتساب المواهب (للسعوديين/ الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة بشركة السعودية للتموين، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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