البيئة تعلن عن 200 وظيفة في مختلف المناطق

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، عن طرح عدد (200) وظيفة (رجال) في مختلف مناطق المملكة وذلك لشغلها بنظام التعاقد حسب البيان المرفق للوظائف وجهاتها وبناء على الشروط والضوابط المعلنة.

واشترطت وزارة البيئة ما يلي:

• أن يكون سعودي الجنسية

• أن يكون حسن السيرة السلوك وألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

• ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة

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• توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وأكدت الوزارة، أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، لافتة إلى أن يكون المتقدم للوظائف مطابق للشروط الوظيفية.

وأوضحت وزارة البيئة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: خبير بيطري وثروة حيوانية، خبير تغذية حيوان، باحث إحصاء، أخصائي بيطري، أخصائي حماية بيئة، محلل مختبر، باحث مختبر، باحث ثروة حيوانية مساعد، طبيب بيطري، مساعد بيطري.

وأشارت الوزارة، إلى أن التقديم يبدأ على الوظائف المعلن عنها اعتبارا من تاريخ 17/3/1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 3/11/2020م وذلك لمدة (7) أيام على موقع الوزارة على الإنترنت، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـا.





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