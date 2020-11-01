وظائف شاغرة : مئات الوظائف الشاغرة بشركة سينا مصر للأمن والحراسة للمؤهلات المتوسطة

تعلن شركة سينا مصر للأمن والحراسة ” 11 شارع نوبار بجوار مطعم الشبراوي بالقاهرة” عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة، برواتب مجزية تبدأ من 2400 إلى 3000 جنية، للعمل بالمواقع التالية ” برج العرب – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة – المعادي – الهرم”، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة سينا مصر للأمن والحراسة

مطلوب عدد 100 فرد امن للعمل ببرج العرب، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 70 مشرف امن للعمل ببرج العرب، براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 100 فرد امن للعمل بالعاشر من رمضان، براتب 2700 جنية. مطلوب عدد 100 فرد امن للعمل بالصالحية الجديدة، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 150 فرد امن للعمل بالهرم، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 17 مشرف امن للعمل بالهرم، براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 150 فرد امن للعمل بالمعادي، براتب 2400 جنية. مطلوب عدد 70 مشرف امن للعمل بالمعادي براتب 3000 جنية.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يقل السن عن 22 سنة ولا يزيد عن 45 سنة، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية وزيادة بعد 6 أشهر، وتوفير سكن وانتقالات من الإسكندرية لبرج العرب بالنسبة لوظائف برج العرب، ووجبتين، وللتقدم لشغل الوظائف المعلنة يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01060229639 – 01113714156