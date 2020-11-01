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#وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للترفيه
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مساعد مدير حوكمة تقنية المعلومات”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض.
شروط وظائف الهيئة العامة للترفيه:
وبيّنت الهيئة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في مجال تقنية المعلومات، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف الهيئة العامة للترفيه:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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