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#وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة في شركة معادن
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “شركة معادن للأسمدة” في كل من رأس الخير، والرياض.
تفاصيل وظائف شركة معادن:
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف ميكانيكي.
– منسق الصيانة.
– أخصائي العمليات.
– رئيس فئة الخدمات العامة.
– مشرف مناوب.
– مشغل عمليات.
– مشغل معدات.
التقديم على وظائف شركة معادن:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقع شركة معادن الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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