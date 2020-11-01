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#وظائف صحية شاغرة للجنسين في مركز أرامكو الطبي
من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
- أخصائي تحسين جودة الرعاية الصحية.
- طبيب عام.
- ممرض أول/ الطوارئ.
- مساعد ممرض/ عام.
- مساعد فني معالجة معقمة.
- تقني أول التصوير.
- ممرض أول/ الصحة السلوكية.
- ممرض أول/ رعاية القلب.
التقديم على الوظائف
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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