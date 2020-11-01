وظائف صحية وإدارية شاغرة في جامعة الملك سعود

2020-11-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفرع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

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وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

منسق توريد (الرياض).

منسق الإمدادات المعقمة الإدارة المركزية (الرياض).

منسق الأقسام الإكلينيكية (الرياض).

فني أشعة أسنان (الرياض).

مساعد أسنان ثانٍ (الرياض).

مساعد أسنان أول (الرياض).

مراقب عمل أول (الرياض).

مشرف خدمات معمل الأسنان (الرياض).

مشرف التصوير الطبي (الرياض).

تقني مختبر الأسنان أول (الرياض).

مساعد إداري ثالث (للنساء/ جدة).

مساعد بحث أول (للنساء/ جدة).

مساعد بحث ثانٍ (للنساء/ جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ربيع الأول 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 28 ربيع الأول 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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