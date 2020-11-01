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مؤسسة التحلية تفتح باب التقديم للخريجين في برنامج خبرة
للجنسين من حمَلة المؤهل الجامعي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مؤسسة التحلية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم في “برنامج خبرة” التدريبي، للخريجين من الرجال والنساء، من حمَلة المؤهل الجامعي في عدة تخصصات، وذلك للتدريب لمدة 9 أشهر غير منتهية بالتوظيف؛ وذلك وفق التخصصات التالية:
– تخطيط الإنتاج والإدارة الصناعية.
– إدارة المشاريع.
– الأبحاث في تقنيات التحلية.
– السلامة والبيئة في المنشآت الصناعية.
– التسوق والاستثمار.
– التخطيط والأداء المؤسسي.
– إدارة الإمداد.
– الدراسات القانونية.
– المراسم والعلاقات العامة.
– تقنية المعلومات.
– المراجعة الداخلية.
– العلاقات الدولية.
– الجودة.
– الموارد البشرية.
شروط برنامج خبرة التدريبي في التحلية:
وبينت المؤسسة أن شروط البرنامج المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل البكالوريوس.
– ألا يقل المعدل عن (ممتاز) أو ما يعادله من النسبة المئوية أو التراكمية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– أن يكون المتقدم متفرغًا للبرنامج وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
– أن يكون المتقدم حديث التخرج.
– أن يجتاز المقابلة الشخصية.
– يتضمن البرنامج فترة تدريبية في (الأكاديمية السعودية للمياه) في مدينة الجبيل للجميع.
طريقة التقديم على برنامج خبرة التدريبي:
وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2020م.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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