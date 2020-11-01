مؤسسة التحلية تفتح باب التقديم للخريجين في برنامج خبرة

2020-11-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مؤسسة التحلية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم في “برنامج خبرة” التدريبي، للخريجين من الرجال والنساء، من حمَلة المؤهل الجامعي في عدة تخصصات، وذلك للتدريب لمدة 9 أشهر غير منتهية بالتوظيف؛ وذلك وفق التخصصات التالية:

– تخطيط الإنتاج والإدارة الصناعية.

– إدارة المشاريع.

– الأبحاث في تقنيات التحلية.

– السلامة والبيئة في المنشآت الصناعية.

– التسوق والاستثمار.

– التخطيط والأداء المؤسسي.

– إدارة الإمداد.

– الدراسات القانونية.

– المراسم والعلاقات العامة.

– تقنية المعلومات.

– المراجعة الداخلية.

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– العلاقات الدولية.

– الجودة.

– الموارد البشرية.

شروط برنامج خبرة التدريبي في التحلية:

وبينت المؤسسة أن شروط البرنامج المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل البكالوريوس.

– ألا يقل المعدل عن (ممتاز) أو ما يعادله من النسبة المئوية أو التراكمية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– أن يكون المتقدم متفرغًا للبرنامج وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

– أن يكون المتقدم حديث التخرج.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية.

– يتضمن البرنامج فترة تدريبية في (الأكاديمية السعودية للمياه) في مدينة الجبيل للجميع.

طريقة التقديم على برنامج خبرة التدريبي:

وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2020م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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