2020-11-01

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المراعي عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بالشركة في الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي كما يلي: بكالوريوس في تخصص “المحاسبة، الموارد البشرية، علوم الحاسب”، أو ما يعادلها.

الشروط:

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– بكالوريوس فأعلى في” المحاسبة ، الموارد البشرية ، علوم الحاسب ” ، أو ما يعادلها .

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في أنشطة الرواتب .

– معروفة عالية بنظام : SPA Success Factors .

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءاً من اليوم الأحد 1/ نوفمبر / 2020 م ، الموافق 15 / 3 / 2020 م، وذلك عبر الرابط التالي من هنا.



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