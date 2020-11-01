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وظائف شاغرة لدى شركة المراعي في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة المراعي عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بالشركة في الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي كما يلي: بكالوريوس في تخصص “المحاسبة، الموارد البشرية، علوم الحاسب”، أو ما يعادلها.
الشروط:
– بكالوريوس فأعلى في” المحاسبة ، الموارد البشرية ، علوم الحاسب ” ، أو ما يعادلها .
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في أنشطة الرواتب .
– معروفة عالية بنظام : SPA Success Factors .
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءاً من اليوم الأحد 1/ نوفمبر / 2020 م ، الموافق 15 / 3 / 2020 م، وذلك عبر الرابط التالي من هنا.
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